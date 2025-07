Estreia da nova temporada de Doc Investigação explora caso Henry Borel Programa da RECORD traz entrevistas exclusivas sobre morte no Rio de Janeiro Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h50 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h50 ) twitter

Doc investigação volta à tela da RECORD e traz novas revelações sobre Caso Henry Borel

Na próxima segunda-feira, a RECORD dará início à segunda temporada do Doc Investigação com um episódio dedicado ao caso Henry Borel. A partir das 22h45, serão revelados novos detalhes sobre a trágica morte do menino no Rio de Janeiro.

A repórter Thaís Furlan conduz entrevistas exclusivas com Monique Medeiros e Jairinho, ambos detidos e aguardando julgamento por assassinato. Monique fala pela primeira vez de dentro da prisão sobre a noite fatídica em que encontrou seu filho sem vida.

Jairinho, ex-vereador e padrasto de Henry, também compartilha seu testemunho do presídio. Leniel Borel, pai de Henry, expressa suas suspeitas sobre o comportamento de Jairinho no hospital após o incidente.

Este episódio marca o início de uma série de sete inéditos que prometem trazer revelações impactantes para a audiência.

