Cachorro é resgatado após ficar três dias preso em buraco

Um filhote de cachorro foi resgatado com vida após ficar 72 horas preso em uma toca subterrânea em Curitiba (PR). Ele estava com mãe e alguns irmãos quando acabou ficando preso após a toca desmoronar. Voluntários e o corpo de bombeiros se juntaram em uma longa missão para resgatar o filhote. Ele foi apelidado carinhosamente de ‘tatuzinho’. A denúncia chegou a um grupo contra maus tratos quando a cadela foi encontrada acorrentada no terreno, mesmo assim, ela conseguiu dar luz à ninhada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!