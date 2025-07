Caminhão-tanque tomba e pega fogo em rodovia de Pernambuco

Um caminhão-tanque tombou e pegou fogo em uma rodovia da região metropolitana do Recife (PE). As chamas se espalharam pelo acostamento e canteiro central. O fogo atingiu casas próximas e afetou a rede elétrica, com um transformador explodindo. Seis equipes do corpo de bombeiros atuaram no combate ao incêndio. O motorista escapou sem ferimentos. A faixa da BR-101 sentido João Pessoa chegou a ficar completamente bloqueada.



