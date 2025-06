Estudante brasileiro é libertado após detenção nos EUA Marcelo Gomes da Silva foi solto sob fiança após intervenção política Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 14h48 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h48 ) twitter

Estudante brasileiro é libertado após detenção nos EUA

Marcelo Gomes da Silva, um jovem brasileiro de 18 anos, foi libertado nos Estados Unidos após pagar uma fiança equivalente a R$ 11 mil. Ele foi detido pelas autoridades de imigração enquanto se dirigia a um treino de vôlei com amigos devido ao seu visto vencido. A operação policial visava seu pai, que continua foragido.

A prisão gerou grande repercussão na comunidade brasileira. Após sua liberação, Marcelo expressou alívio por estar livre novamente, mas também indignação com toda a situação. Ele agora aguarda o andamento do processo em liberdade e busca regularizar sua permanência no país. A governadora do estado americano intercedeu pedindo sua libertação.

