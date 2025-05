Estudo com Dostarlimab mostra eliminação de tumores em pacientes Pesquisa destaca eficácia do medicamento em câncer de reto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 13h53 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boa Notícia: Remédio em fase de teste consegue eliminar tumores sem necessidade de cirurgia

Pesquisadores norte-americanos conduziram um estudo com o medicamento Dostarlimab em pacientes com tumores sólidos. Entre os 117 pacientes envolvidos, 103 concluíram a terapia, e destes, 84 não apresentaram mais sinais da doença. O destaque foi para o câncer de reto, onde todos os 49 pacientes tiveram seus tumores eliminados.

O Dostarlimab é uma forma de imunoterapia que auxilia o sistema imunológico do paciente a identificar e destruir células cancerígenas. A pesquisa focou em tumores causados por uma mutação genética específica, que dificulta a correção de erros no DNA e aumenta os riscos de câncer. No Brasil, o uso do Dostarlimab é aprovado apenas para o tratamento de câncer de endométrio em adultos. A ampliação do uso para outros tipos de tumores ainda requer mais testes e validações.

Assista em vídeo - Boa Notícia: Remédio em fase de teste consegue eliminar tumores sem necessidade de cirurgia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!