Ex-jogador Madson impede assalto em barbearia no litoral paulista Ele presenciou o crime e aplicou um golpe conhecido como voadora Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h45

Ex-jogador do Santos impede assalto em barbearia no litoral paulista

O ex-jogador de futebol do Santos, Madson, enfrentou um assalto em sua barbearia no litoral paulista. Um suspeito havia roubado uma corrente de ouro de um cliente quando Madson chegou ao local. Ele presenciou o crime e aplicou um golpe conhecido como voadora no ladrão, arremessando-o para longe.

Além de sua carreira no futebol, Madson participou em 2024 do reality show da RECORD, “A Grande Conquista”, ampliando sua visibilidade pública.

