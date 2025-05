Ex-presidente uruguaio Pepe Mujica morre aos 89 anos Ele estava sob cuidados paliativos devido a um câncer terminal no esôfago Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h18 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relembre a trajetória de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, morreu aos 89 anos em decorrência de um câncer terminal no esôfago. Ele estava sob cuidados paliativos e sua morte gerou grande repercussão internacional.

Yamandú Orsi, atual presidente do Uruguai, expressou suas condolências nas redes sociais, destacando a falta que Mujica fará ao país e agradecendo por seu amor e dedicação ao povo uruguaio. O governo brasileiro lamentou a perda através do Ministério das Relações Exteriores, ressaltando a importância de Mujica como humanista.

José Alberto Mujica Cordano nasceu em Montevidéu e foi membro do Movimento de Libertação Nacional, conhecido como Tupamaros, nos anos 60. Durante a ditadura militar no Uruguai, ele passou 13 anos na prisão. Mujica foi eleito deputado em 1989 e serviu como ministro de Pecuária, Agricultura e Pesca entre 2005 e 2008. Assumiu a presidência do Uruguai em 2010, permanecendo no cargo até 2015.

Mujica era conhecido por seu estilo de vida simples; após deixar a presidência, dedicou-se à sua propriedade rural. Em 2018, renunciou ao mandato de senador por motivos pessoais. No ano passado, foi diagnosticado com câncer no esôfago. Ele deixa sua esposa, Lucia Topolansky, com quem teve um relacionamento de mais de quatro décadas. Mujica defendia que sua filosofia não era uma apologia à pobreza, mas sim à sobriedade.

‌



Assista em vídeo - Relembre a trajetória de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!