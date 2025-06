Execução à queima-roupa em bar de São Paulo; polícia investiga motivação Cleiton Bezerra, ex-funcionário do bar, foi morto à queima-roupa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 14h45 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h45 ) twitter

Homem é executado em bar de São Paulo à queima-roupa; polícia investiga motivação do crime

A polícia está à procura dos responsáveis pelo assassinato de Cleiton Bezerra, de 29 anos, ocorrido em um bar em São Paulo. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem com boné verde se aproxima de Cleiton e dispara à queima-roupa. Um cúmplice aguardava nas proximidades em uma moto.

No momento do crime, Cleiton estava no bar acompanhado por três amigos. Ele era ex-funcionário do local, mas naquela noite estava lá como cliente. Após os disparos, os dois criminosos fugiram rapidamente, deixando para trás um celular que foi apreendido pela polícia.

Os investigadores estão analisando se Cleiton enfrentava ameaças ou conflitos pessoais, já que ele possuía antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e roubo em Pernambuco. Testemunhas serão ouvidas para ajudar a esclarecer a motivação do crime.

