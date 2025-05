Experimento na Suíça transforma chumbo em ouro por frações de segundo Transformação ocorre em acelerador de partículas, mas não é economicamente viável Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 13h54 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h54 ) twitter

Experimento transforma pequena quantidade de chumbo em ouro na Suíça

Cientistas realizaram um experimento na Suíça que conseguiu transformar pequenas quantidades de chumbo em ouro. Utilizando o maior acelerador de partículas do mundo, a transformação acontece através de interações atômicas indiretas, onde átomos passam próximos uns dos outros gerando intensa radiação eletromagnética. Essa radiação faz com que núcleos atômicos se transformem em ouro por uma fração de segundo.

Apesar do avanço científico significativo, a quantidade de ouro gerada é microscópica e economicamente inviável. No entanto, o conhecimento adquirido pode abrir novas possibilidades para a ciência no futuro, contribuindo para um melhor entendimento das interações atômicas e potencialmente desenvolvendo novas tecnologias.

