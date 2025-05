Explosão de gás em São Paulo deixa três feridos em estado grave Incidente resulta na interdição de seis imóveis pela Defesa Civil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 14h01 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h01 ) twitter

SP: seis casas são interditadas após explosão de botijões; três pessoas ficaram feridas

Uma explosão de botijões de gás em uma residência em São Paulo deixou três pessoas gravemente feridas. O incidente resultou na interdição de seis casas pela Defesa Civil. As vítimas, um casal que havia acabado de alugar o imóvel e um amigo, estão sob cuidados médicos. Os cachorros do casal também foram feridos e estão em uma clínica veterinária.

Os bombeiros investigam a possibilidade de um vazamento de gás como causa do incêndio, destacando a importância de verificar a validade das mangueiras e válvulas dos botijões. Recomenda-se o uso de sabão nas conexões para detectar vazamentos, além de evitar acender luzes para prevenir faíscas em caso de suspeita de gases.

Gilmar, que mora na parte superior do imóvel atingido, escapou ileso com sua família. Ele relatou momentos de desespero após ouvir a explosão e correu para garantir a segurança de seus entes queridos. O cenário no local é de destruição, com o cheiro de queimado ainda forte e ouvindo-se estalos de pequenas explosões residuais. A comunidade local expressa preocupação com a segurança enquanto aguarda orientações das autoridades competentes para solucionar a situação.

