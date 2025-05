Cratera na Marginal Tietê complica trânsito em São Paulo

Uma cratera se abriu na pista central da Marginal do rio Tietê, sentido Castello Branco, perto da ponte Atílio Fontana. As obras de recuperação pela Sabesp devem durar 30 dias, gerando congestionamento de 500 km. Desde a última segunda (12), maquinários realizam reparos após fissuras anteriores. A interdição continua até quarta-feira, impactando o trânsito na região.



