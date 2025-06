Explosão em casa na Índia após vazamento de gás Família sofre queimaduras leves durante incidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 14h22 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h22 ) twitter

Vazamento de gás de botijão provoca explosão cm casa na Índia

Um vazamento de botijão de gás resultou em uma explosão em uma residência na Índia, onde uma família enfrentou momentos de pânico. As imagens capturaram o momento em que o botijão descontrolado levou à explosão repentina da casa, obrigando os moradores a fugir para escapar das chamas.

Durante a fuga, uma mulher teve parte de sua roupa incendiada, mas, apesar do susto, as vítimas sofreram apenas queimaduras leves. O incidente ressalta o perigo dos vazamentos de gás doméstico e a rápida propagação do fogo.

