Caso Larissa Manuela: Padrasto diz que matou menina após discussão

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Diego Antônio, acusado de assassinar a enteada de 10 anos, Larissa Manuela, com 16 facadas. O crime ocorreu em 12 de junho, em Barueri, na Grande São Paulo. Diego confessou após ser confrontado com imagens de segurança que o mostravam no local na hora do crime. Ele alegou que a motivação foi uma discussão sobre uma suposta traição da mãe de Larissa. Após o crime, Diego ainda se manteve próximo à família, participando até do velório.



