Facções criminosas movimentam R$ 6 bilhões em esquema de lavagem Comando Vermelho e PCC usavam empresas de fachada para operações ilegais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h39 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h39 )

Operação policial revela movimentação de R$ 6 bilhões em tráfico de drogas

Uma operação policial revelou um esquema de movimentação financeira de R$ 6 bilhões em um ano, envolvendo facções criminosas. As investigações mostraram que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizavam empresas de fachada e bancos digitais sem autorização do Banco Central para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas e outros crimes.

Durante a operação, foram cumpridos mais de 40 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. As autoridades prenderam um homem em Franca, no interior paulista, e uma mulher no Rio. As identidades dos detidos ainda não foram divulgadas. A ação visa desmantelar a rede financeira que sustenta as atividades dessas organizações criminosas.

Assista em vídeo - Operação policial revela movimentação de R$ 6 bilhões em tráfico de drogas

