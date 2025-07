Falha técnica interrompe decolagem em Guarulhos e voo para Recife é cancelado Avião emite fumaça preta; passageiros são realocados sem feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h29 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h29 ) twitter

Avião solta fumaça escura e tem decolagem interrompida em Guarulhos

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, um avião com destino a Recife sofreu uma pane técnica antes da decolagem enquanto estava em alta velocidade. Uma nuvem de fumaça preta surgiu atrás de uma turbina, interrompendo a decolagem e resultando no cancelamento do voo.

O incidente ocorreu por volta das 12h40 desta terça-feira. Passageiros relataram insatisfação devido à falta de informações durante horas dentro do avião. Posteriormente, foram reacomodados em voos alternativos partindo do Aeroporto de Congonhas. Apesar dos transtornos causados pela falha técnica, ninguém se feriu. A companhia aérea ressaltou a importância de investigar tais ocorrências para evitar que se repitam.

Assista ao vídeo - Avião solta fumaça escura e tem decolagem interrompida em Guarulhos

