Família de estudante morto por policial busca justiça após decisão judicial Justiça nega prisão preventiva de policial envolvido na morte de Marco Aurélio Cardenas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 15h07

Justiça nega prisão preventiva de policial que atirou e matou estudante de medicina em SP

A Justiça de São Paulo negou novamente o pedido de prisão preventiva contra Guilherme Augusto Macedo, policial militar acusado de matar o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas durante uma perseguição em novembro passado. O incidente ocorreu em um hotel na capital paulista, onde Marco Aurélio foi baleado fatalmente.

As câmeras registraram a sequência dos eventos, mostrando que Cardenas foi cercado após dar um tapa no retrovisor de uma viatura policial. Os policiais envolvidos, Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado, continuam em liberdade atuando em funções administrativas.

A defesa dos policiais argumenta que não há justificativa legal para a prisão antecipada dos acusados e pretende demonstrar a legitimidade das ações dos agentes durante o incidente.

Assista ao vídeo - Justiça nega prisão preventiva de policial que atirou e matou estudante de medicina em SP

