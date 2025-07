Festival de Inverno de Campos do Jordão se aproxima do encerramento Concertos gratuitos ocorrem em Campos do Jordão e São Paulo até 3 de agosto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 11h54 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Festival de Inverno de Campos do Jordão termina em 3 de agosto.

Apresentações gratuitas ocorrem em Campos do Jordão e São Paulo.

O evento inclui concertos de música clássica, MPB, blues, jazz e rock.

Oferece um módulo pedagógico com bolsas de estudo e aulas para jovens músicos.

Festival de Inverno de Campos do Jordão oferece concertos gratuitos

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, considerado um dos principais eventos de música clássica da América Latina, termina em 3 de agosto. As apresentações são realizadas tanto na cidade de Campos do Jordão quanto na capital paulista, proporcionando acesso gratuito ao público.

No último domingo, a Sala São Paulo foi palco de um concerto da orquestra da Força Aérea Brasileira. O evento é organizado pela Fundação Osesp em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e inclui uma programação diversificada que abrange não apenas música clássica, mas também MPB, blues, jazz e rock.

O festival também oferece um módulo pedagógico que disponibiliza bolsas de estudo e aulas para jovens músicos. As apresentações ocorrem em locais como o auditório Cláudio Santoro e o Parque Capivari.

Assista ao vídeo - Festival de Inverno de Campos do Jordão oferece concertos gratuitos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!