Filhote de girafa nasce no zoológico de São Paulo Animal saudável passa por adaptação ao lado da mãe Mel Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h46 )

No Zoológico de São Paulo, um novo filhote de girafa nasceu após um parto de três horas. Com dois metros de altura, o filhote está em um espaço exclusivo com sua mãe, Mel, de 17 anos, para um período de adaptação. Durante esse tempo, mãe e filho permanecem isolados para fortalecer seu vínculo.

O nascimento despertou grande interesse entre os visitantes do zoológico. Mel já é mãe das girafas Safira e Malica, e o pai do novo filhote é Palito. As girafas têm a peculiaridade de dar à luz em pé, fazendo com que o filhote caia de uma altura considerável ao nascer.

Atualmente, está aberta uma votação online para que o público ajude a escolher o nome do novo integrante do zoológico. Em breve, o filhote começará a se alimentar seguindo o exemplo da mãe e se juntará aos outros animais no recinto aberto.

Assista em vídeo - Filhote de girafa nasce no zoológico São Paulo e público vai poder ajudar na escolha do nome

