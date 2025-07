Fraudador do golpe do amor é preso em São Paulo Mais de 40 mulheres foram vítimas no Espírito Santo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h37 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Gustavo Peixoto Cordeiro, de 27 anos, foi preso em São Paulo por enganar mais de 40 mulheres no "golpe do amor" no Espírito Santo.

Ele se passava por corretor de imóveis de luxo para conquistar a confiança das vítimas e obter dados pessoais.

Uma das vítimas descobriu dívidas em seu nome e precisou de ajuda legal para se desvincular dos contratos fraudulentos.

Durante a prisão, foram apreendidos cerca de um milhão de reais em cheques e dispositivos eletrônicos; pena por estelionato pode chegar a oito anos.

Golpe do amor: veja como agia o homem que seduzia mulheres no ES

Gustavo Peixoto Cordeiro, de 27 anos, foi preso em São Paulo sob suspeita de enganar mais de 40 mulheres com o “golpe do amor” no Espírito Santo. Ele se passava por corretor de imóveis de luxo para atrair suas vítimas, conquistando a confiança delas para obter dados pessoais e realizar empréstimos fraudulentos.

Uma empresária que manteve um relacionamento de oito meses com Gustavo descobriu dívidas em seu nome e precisou buscar ajuda legal para desvincular-se dos contratos fraudulentos. A Polícia Civil do Espírito Santo conduz as investigações por meio da delegacia especializada em crimes de defraudações e falsificações.

Além do golpe do amor, Gustavo também é investigado por se passar por corretor de imóveis em transações imobiliárias fraudulentas. Durante sua prisão, foram apreendidos cerca de um milhão de reais em cheques, dois celulares e um tablet.

A pena por estelionato no Brasil pode chegar a oito anos de reclusão quando meios virtuais são usados para cometer o crime.

Assista ao vídeo - Golpe do amor: veja como agia o homem que seduzia mulheres no ES

