Fraude no bilhete único resulta na prisão de três mulheres em SP Esquema usava dados de idosos para criar cartões com crédito falso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h39

Três mulheres são presas em São Paulo por fraudar bilhete único

Três mulheres foram presas em São Paulo sob suspeita de participação em um esquema fraudulento envolvendo o bilhete único, utilizado no transporte público da cidade. Elas usavam dados de idosos para emitir cartões falsos vendidos em locais como estações de metrô por valores abaixo do mercado.

O esquema contava com a colaboração de funcionárias da SP Trans que validavam cadastros fraudulentos sem verificar adequadamente os dados. Os cartões eram comercializados com créditos acima do valor pago, sendo entregues por motoboys. A polícia apreendeu celulares durante as investigações e busca identificar outros envolvidos na rede criminosa utilizando as informações obtidas.

Assista ao vídeo - Três mulheres são presas em São Paulo por fraudar bilhete único

