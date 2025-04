Fraudes bancárias: Quadrilha movimenta R$ 3 milhões em três meses Operação policial cumpre mandados em SP, DF e GO Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 14h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 14h45 ) twitter

Polícia de SP desarticula quadrilha responsável por movimentar R$ 3 milhões em três meses

Uma operação policial está em andamento para desarticular uma quadrilha envolvida em fraudes bancárias que movimentou mais de R$ 3 milhões em três meses. As polícias de 13 estados brasileiros estão participando das investigações, com foco especial em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ao todo, 50 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal e em Goiás.

Uma mulher foi detida sob suspeita de atuar como intermediadora no esquema criminoso, usando sua conta corrente para lavagem de dinheiro. As investigações começaram após uma empresária de Goiás relatar o desvio de meio milhão de reais. A polícia continua trabalhando para identificar todos os envolvidos na rede criminosa.

Assista em vídeo - Polícia de SP desarticula quadrilha responsável por movimentar R$ 3 milhões em três meses

