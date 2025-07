Frente fria provoca queda de temperatura e alerta para chuvas em São Paulo Defesa Civil emite alerta devido a risco de chuvas intensas no litoral paulista Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frente fria provoca queda de temperaturas e pode trazer chuva a São Paulo

A chegada de uma frente fria pelo sul do Brasil está causando queda nas temperaturas em diversas cidades, afetando também o sudeste. Em São Paulo, a temperatura é de 17 graus. O Instituto de Meteorologia informa sobre um alerta da defesa civil para chuvas intensas no litoral paulista e riscos de alagamentos na capital e outras regiões do estado. A orientação é evitar atividades em alto mar e acompanhar atualizações da defesa civil. As temperaturas podem continuar a cair nos próximos dias, então recomenda-se proteção adequada contra o frio.

Assista ao vídeo - Frente fria provoca queda de temperaturas e pode trazer chuva a São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!