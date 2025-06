Frio intenso atinge São Paulo com temperaturas abaixo de 19 graus Defesa Civil recomenda cuidados para enfrentar clima gelado na capital paulista Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h28 ) twitter

Frio intenso atinge São Paulo com temperaturas abaixo de 19 graus

A cidade de São Paulo enfrenta temperaturas que não devem ultrapassar os 19 graus nesta sexta-feira, com registros de cerca de 14 graus na Avenida Paulista. Durante o fim de semana, o frio deve se intensificar, com termômetros marcando aproximadamente 10 graus em diversos bairros da capital. Não há previsão de chuvas e a umidade do ar permanece alta, em torno de 97%. A Defesa Civil recomenda que os moradores se agasalhem adequadamente e tomem precauções com grupos mais vulneráveis, como idosos, animais de estimação e pessoas em situação de rua.

