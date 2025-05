Frio intenso em São Paulo leva à instalação de tendas para moradores de rua Massa de ar polar derruba temperaturas; capital oferece acolhimento emergencial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 14h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h57 ) twitter

Frio intenso atinge São Paulo e acende alerta para moradores de rua

A chegada de uma massa de ar frio ao estado de São Paulo causou uma queda significativa nas temperaturas. No Vale do Ribeira, os termômetros podem chegar a 5 graus, enquanto na região metropolitana a previsão é de mínimas de 11 graus hoje e 8 graus amanhã. Em resposta ao frio intenso, a cidade de São Paulo instalou dez tendas para acolher pessoas em situação de rua, oferecendo alimentos quentes como sopa, café e chocolate quente, além de cobertores e atendimentos médicos especializados. As tendas funcionam das 18h à meia-noite.

As autoridades alertam que a massa de ar polar deve continuar afetando a região até o final da semana. Em caso de emergências relacionadas ao clima, como quedas de árvores devido aos ventos fortes, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

