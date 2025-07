Funcionário morre atropelado na pista do Aeroporto de Viracopos Motorista responderá por homicídio culposo após acidente em Campinas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h24 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h24 ) twitter

Funcionário morre atropelado na pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas

Durante a madrugada, um funcionário de uma empresa terceirizada morreu atropelado na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O acidente envolveu uma caminhonete de uma empresa de engenharia. O motorista afirmou não ter visto a vítima, alegando que ela não usava corretamente o colete refletivo. Após o incidente, ele acionou a segurança e os serviços de emergência, mas a morte foi confirmada no local. O motorista será responsabilizado por homicídio culposo.

O acidente causou transtornos no aeroporto, resultando em nove voos cancelados e atrasos em outros doze. A polícia investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

Assista ao vídeo - Funcionário morre atropelado na pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas

