Furtos de vans escolares em São Paulo geram medo entre motoristas Motoristas enfrentam ameaças e insegurança ao estacionar veículos escolares Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roubos de vans escolares aumentam em São Paulo

Em São Paulo, ladrões especializados têm como alvo vans escolares, gerando preocupação entre motoristas. Recentemente, quatro suspeitos roubaram uma van em menos de dez minutos, mesmo com o veículo estacionado próximo à casa da proprietária. Sem seguro e ainda pagando o financiamento, a proprietária divulgou o furto nas redes sociais, resultando em ameaças de indivíduos que afirmam pertencer a uma facção criminosa.

A vítima pagou apenas três das 48 parcelas do financiamento da van, avaliada em quase R$100 mil. Após a divulgação do furto, ela começou a receber ligações exigindo dinheiro pela devolução do veículo. No mesmo bairro, outros motoristas relatam furtos de peças de suas vans, aumentando o clima de insegurança.

No último ano, foram registrados 713 furtos de vans escolares no estado de São Paulo. Especialistas recomendam que motoristas façam seguro dos seus veículos e denunciem tentativas de extorsão à polícia para auxiliar nas investigações e captura dos criminosos.

Assista em vídeo - Roubos de vans escolares aumentam em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!