Gari encontra recém-nascida abandonada em lixo no Rio

Gari encontra recém-nascida no lixo em Cascadura (RJ)

Uma recém-nascida foi encontrada por funcionários da limpeza urbana em Cascadura, Rio de Janeiro, coberta por uma caixa de papelão. O gari Samuel inicialmente pensou que a criança fosse uma boneca até perceber seu peso incomum. "Quando levantei, ela chorou", relatou Samuel, descrevendo o momento de surpresa ao descobrir que era um bebê real.

A menina foi levada ao hospital onde permanece internada com estado de saúde estável. O caso está sob a supervisão do Conselho Tutelar e da vara da infância e juventude. A polícia civil está investigando o incidente analisando imagens de câmeras de segurança para identificar quem abandonou a criança.

Samuel visitou a bebê no hospital durante seu dia de folga e expressou seu desejo de adotá-la. No entanto, a decisão sobre o futuro da criança cabe à justiça. "Desejo que ela seja muito feliz, se não for comigo, que seja com alguém que possa dar amor", disse ele emocionado.

