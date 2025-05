Garoto impede sequestro de jovem em estacionamento na Rússia Ação rápida de menino faz agressor desistir do crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 12h28 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h28 ) twitter

Garoto impede sequestro de jovem em estacionamento na Rússia; veja o vídeo

Na Rússia, um homem tentou sequestrar uma jovem de 20 anos em um estacionamento. As imagens mostram o agressor puxando a vítima quando um garoto, ao chegar de um prédio próximo, interveio. A ação do menino fez com que o homem soltasse a jovem e fugisse. A polícia está à procura do criminoso envolvido no incidente.

