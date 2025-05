Gêmea encontra irmã morta em casa na zona oeste de São Paulo Família suspeita de feminicídio devido a histórico de brigas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 14h22 (Atualizado em 16/05/2025 - 14h22 ) twitter

Gêmea encontra a irmã morta dentro de casa na zona oeste de SP

Luciana Lena Correia, de 26 anos, foi encontrada morta em sua residência na zona oeste de São Paulo. O corpo foi descoberto por sua irmã gêmea após vizinhos acionarem a polícia. Luciana morava com o namorado, que, segundo testemunhas, está ausente do trabalho há três dias.

De acordo com familiares, o relacionamento entre Luciana e o namorado era marcado por desentendimentos frequentes. Por isso, a família suspeita do envolvimento dele no caso. A polícia investiga o ocorrido como um possível feminicídio.

Assista em vídeo - Gêmea encontra a irmã morta dentro de casa na zona oeste de SP

