Governo brasileiro busca reverter suspensão do aumento do IOF Encontro entre Alexandre de Moraes e Hugo Motta ocorre em Lisboa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h14 )

Alexandre de Moraes e Hugo Motta vão se encontrar fórum jurídico em Lisboa

O governo brasileiro decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a suspensão do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em um fórum jurídico em Lisboa, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se encontram para discutir o tema. Gilmar Mendes, organizador do evento, destacou a importância do fórum como um espaço para diálogo e reflexão.

