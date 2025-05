Grave acidente no Rodoanel causa congestionamentos em São Paulo Colisão no quilômetro 67 deixa quatro feridos e complica trânsito Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 14h10 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grave acidente no Rodoanel deixa quatro feridos e afeta trânsito em São Bernardo do Campo

Um grave acidente ocorreu no quilômetro 67 do Rodoanel, em São Bernardo do Campo, envolvendo uma carreta cegonheira, dois caminhões e uma van. O incidente deixou quatro pessoas feridas, incluindo um motorista que precisou ser resgatado das ferragens por helicóptero devido à gravidade de seus ferimentos.

O acidente impactou significativamente o trânsito na região metropolitana de São Paulo, gerando congestionamentos nas rodovias Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Anchieta e Imigrantes. As vítimas ficaram presas nas ferragens por mais de 40 minutos antes de serem resgatadas pelas equipes de emergência.

As imagens aéreas destacaram a extensão do congestionamento, chegando a cerca de 7 quilômetros, e a complexidade dos esforços necessários para liberar as vias e normalizar o fluxo de veículos nesta movimentada manhã de sexta-feira.

Assista em vídeo - Grave acidente no Rodoanel deixa quatro feridos e afeta trânsito em São Bernardo do Campo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!