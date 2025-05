Guarda civil de Suzano é suspeito de matar homem após briga no trânsito Suspeito foi preso em flagrante e arma foi apreendida Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 14h48 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h48 ) twitter

SP: homem a caminho de igreja é morto por GCM após briga de trânsito

Um agente da Guarda Civil Municipal é apontado como suspeito do homicídio de Francisco Faustino de Lima, de 58 anos, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O evento ocorreu após um desentendimento durante o tráfego, enquanto a vítima e sua esposa se dirigiam a uma igreja.

De acordo com informações, o guarda, que estava em uma motocicleta, afirmou que o carro da vítima teria fechado sua passagem, resultando em debate entre ambos. Posteriormente, ele se emparelhou ao lado do veículo e atirou. As balas atingiram Francisco, que foi levado a um hospital mas não sobreviveu aos ferimentos.

Autoridades levaram o suspeito à delegacia, onde ele prestou depoimento e foi preso por homicídio em flagrante. A arma utilizada foi confiscada para investigação. Neste momento, aguarda-se a audiência de custódia. Até o momento, a prefeitura de Suzano não se pronunciou sobre o incidente.

Assista em vídeo - SP: homem a caminho de igreja é morto por GCM após briga de trânsito

