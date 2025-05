Homem é preso em SP por vender atestados falsos Suspeito destrói celular para evitar perícia durante prisão Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h03 ) twitter

Homem é preso por vender atestados falsos em SP

Caio Aurelio Pedrosa da Silva foi preso em São Paulo, acusado de vender atestados médicos falsos e veículos roubados. Durante a operação policial, ele quebrou seu celular para impedir a perícia dos dados. A polícia precisou usar uma escada para entrar no sobrado onde ele estava.

No local, foram apreendidos celulares, cartões de crédito e cadernos com anotações que reforçam as suspeitas sobre suas atividades ilegais. Um carro com origem não comprovada também foi encontrado na frente da residência.

Os crimes atribuídos a Caio incluem falsificação de documentos públicos, fraude processual e desobediência. Ele está sob custódia devido à destruição do celular e outras evidências que indicam suas atividades ilícitas.

