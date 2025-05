Traição e chumbinho: veja o que se sabe sobre a morte da professora de pilates

A professora Larissa Rodrigues, de 37 anos, morreu em Ribeirão Preto, vítima de envenenamento por chumbinho. A tragédia ocorreu após Larissa descobrir uma traição do marido, Luiz Antônio. Ele e sua mãe, Elizabete Arrabaça, são os principais suspeitos e estão presos temporariamente. Testemunhas afirmam que Elizabete questionou onde poderia adquirir o veneno dias antes da morte. Ambas as defesas alegam inocência e estão tomando medidas legais.



