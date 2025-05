Homem enfrenta acusações após invadir casa de Jennifer Aniston Suspeito colidiu carro no portão da mansão da atriz em Los Angeles Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 13h43 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h43 ) twitter

Homem é acusado de perseguição e vandalismo contra Jennifer Aniston

Um homem foi acusado de perseguição e vandalismo após colidir seu carro contra o portão da mansão da atriz Jennifer Aniston em Los Angeles. O incidente ocorreu na última terça-feira e inicialmente gerou dúvidas sobre ser um acidente ou ação deliberada.

O suspeito vinha perseguindo a atriz há dois anos através de redes sociais e e-mails. Durante sua apresentação no tribunal, ele chamou atenção por sua aparência incomum ao usar um cobertor e estar sem camisa. A promotoria revelou que Jennifer estava em casa no momento do incidente, causando grande apreensão à atriz.

O juiz responsável decidiu aguardar uma avaliação psiquiátrica antes de tomar medidas adicionais. Caso condenado, ele poderá enfrentar até três anos de prisão. Até o momento, Jennifer Aniston não se manifestou publicamente sobre o caso.

