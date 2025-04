Homem suspeito de feminicídio é preso após tentativa de enganar polícia Fábio de Jesus Mota confessou ter atirado na ex-namorada Naira Daiane Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h13 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h13 ) twitter

Homem suspeito de feminicídio é preso em Carapicuíba, SP

Um homem foi preso em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, suspeito de feminicídio. Fábio de Jesus Mota foi identificado e detido após tentar enganar a polícia com um nome falso. Ele confessou ter atirado cinco vezes na ex-namorada, Naira Daiane, de 33 anos, em Campo Limpo Paulista no mês anterior.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que levou os policiais ao local onde Mota estava. Ao ser abordado, ele tentou se passar pelo irmão, mas a polícia confirmou sua identidade com o auxílio de um sistema de monitoramento. Durante o interrogatório, Mota admitiu o crime e revelou ter descartado a arma nas proximidades do local do incidente. A vítima não sobreviveu aos ferimentos e deixou dois filhos.

Assista em vídeo - Homem suspeito de feminicídio é preso em Carapicuíba, SP

