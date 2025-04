Girocóptero cai em praia no Rio Grande do Norte e deixa dois mortos O Cenipa está conduzindo uma investigação para determinar as causas do acidente

