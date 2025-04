Saiba qual hormônio natural pode combater sinais do envelhecimento

Pesquisadores analisaram o impacto dos hormônios na pele e cabelos ao longo do tempo, com a melatonina se destacando por suas propriedades protetoras contra radicais livres e melhora na energia celular. Estudo cita a necessidade de mais pesquisas para definir tratamentos eficazes, mantendo a segurança dos usuários.



