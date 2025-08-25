Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Igreja Universal presta homenagem nacional no Dia do Soldado

Evento simultâneo celebra agentes de segurança em várias cidades brasileiras

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Dia do Soldado: Igreja Universal homenageia 100 mil agentes de segurança
Dia do Soldado: Igreja Universal homenageia 100 mil agentes de segurança

A Igreja Universal celebrou o Dia do Soldado reunindo cerca de 100 mil profissionais das forças de segurança em diversas cidades do Brasil. Em São Paulo, 1300 agentes participaram de um café da manhã no Templo de Salomão. Salvador homenageou 2600 profissionais com diplomas de heroísmo. Em Belém, mais de 1500 agentes foram reconhecidos, enquanto Belo Horizonte incluiu as famílias nas celebrações.

No Distrito Federal, um agente de trânsito recebeu reconhecimento pela primeira vez. Eventos também ocorreram no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, destacando a importância dos profissionais na proteção da sociedade. A Igreja Universal enfatizou seu apoio contínuo aos agentes através de ações sociais e espirituais durante o ano.

Assista ao vídeo - Dia do Soldado: Igreja Universal homenageia 100 mil agentes de segurança

Veja também


O evento ocorreu simultaneamente em várias cidades do Brasil

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.