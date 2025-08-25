Igreja Universal presta homenagem nacional no Dia do Soldado Evento simultâneo celebra agentes de segurança em várias cidades brasileiras Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h50 ) twitter

Dia do Soldado: Igreja Universal homenageia 100 mil agentes de segurança

A Igreja Universal celebrou o Dia do Soldado reunindo cerca de 100 mil profissionais das forças de segurança em diversas cidades do Brasil. Em São Paulo, 1300 agentes participaram de um café da manhã no Templo de Salomão. Salvador homenageou 2600 profissionais com diplomas de heroísmo. Em Belém, mais de 1500 agentes foram reconhecidos, enquanto Belo Horizonte incluiu as famílias nas celebrações.

No Distrito Federal, um agente de trânsito recebeu reconhecimento pela primeira vez. Eventos também ocorreram no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, destacando a importância dos profissionais na proteção da sociedade. A Igreja Universal enfatizou seu apoio contínuo aos agentes através de ações sociais e espirituais durante o ano.

O evento ocorreu simultaneamente em várias cidades do Brasil

