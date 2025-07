Incêndio destrói parte de centro comercial em Gramado Chamas iniciaram em restaurante e atingiram prédio vizinho Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h16 ) twitter

Incêndio destrói parte de centro comercial em Gramado (RS)

Um incêndio destruiu parte do mais importante centro comercial de Gramado, no Rio Grande do Sul. As chamas começaram em um restaurante e se espalharam para o prédio vizinho. Localizado na principal rua da cidade, um ponto turístico movimentado, o fogo foi controlado pelos bombeiros. Não há registro de feridos.

Assista ao vídeo - Incêndio destrói parte de centro comercial em Gramado (RS)

