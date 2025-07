Infestação de escorpiões desafia sistema de saúde no Brasil Morte de criança no Paraná destaca falhas no acesso ao soro antiescorpiônico Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h42 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h42 ) twitter

Veja o que fazer para prevenir o aparecimento de escorpiões

O aumento dos casos de picadas de escorpiões no Brasil está expondo falhas no acesso rápido ao soro antiescorpiônico. Recentemente, Bernardo, um menino de três anos do Paraná, morreu após não receber a quantidade necessária do antídoto. Ele sofreu múltiplas paradas cardíacas após ser picado por um escorpião escondido em seu tênis.

Na zona leste de São Paulo, moradores relatam infestações frequentes de escorpiões provenientes de terrenos baldios. Crianças e idosos são os mais vulneráveis a esses ataques.

O Ministério da Saúde distribui o soro pelo SUS, mas a demanda crescente revela limitações no fornecimento. O Instituto Butantã produz o soro a partir de anticorpos gerados em cavalos.

Para prevenir picadas, especialistas recomendam manter áreas limpas e sem entulho, pois escorpiões se alimentam de baratas e atacam quando ameaçados. Em caso de picada, é crucial buscar atendimento médico imediato e evitar soluções caseiras ou automedicação.

