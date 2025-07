Donald Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica

A Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. A porta-voz confirmou que a condição pode causar inchaço e hematomas nas mãos e pernas devido a falhas no fluxo sanguíneo. Segundo informações oficiais, a doença é benigna e comum em pessoas acima dos 70 anos. O presidente também passou por um ecocardiograma que indicou funções cardíacas normais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!