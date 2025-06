Investigação da morte de empresário em Interlagos aponta para asfixia Polícia considera possibilidade de acidente ou crime no caso de Adalberto Amarilio Junior Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h35 ) twitter

Caso Adalberto: empresário pode ter sofrido asfixia, diz polícia

A polícia de São Paulo está analisando dados do celular de Adalberto Amarilio Junior para entender o trajeto feito por ele até o local onde seu corpo foi encontrado no autódromo de Interlagos. O empresário, de 36 anos, foi localizado sem vida em um buraco em uma área de construção. A investigação aguarda o resultado de exames toxicológicos para determinar as circunstâncias da morte.

Rafael Aliste, amigo de Adalberto, relatou que ambos consumiram álcool e maconha durante um evento no autódromo. Adalberto teria deixado o local alegando que iria para casa, mas não chegou ao destino. Seu corpo foi encontrado dias depois, sem calças e calçados, levantando dúvidas sobre o que ocorreu após sua saída.

A polícia considera a hipótese de asfixia causada pelo espaço reduzido do buraco onde o corpo foi encontrado. No entanto, não descarta a possibilidade de um acidente ou crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa lidera as investigações e busca por câmeras de segurança que possam fornecer mais informações sobre o caso.

Os investigadores também procuram uma câmera que estava no capacete de Adalberto para obter mais detalhes sobre seus últimos momentos. Funcionários que trabalham na obra do autódromo serão ouvidos para reunir mais evidências. A conclusão dos exames e a análise de imagens são cruciais para esclarecer as circunstâncias da morte do empresário.

Assista ao vídeo - Caso Adalberto: empresário pode ter sofrido asfixia, diz polícia

