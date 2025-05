Investigação policial sobre acidente fatal com mototáxi em São Paulo Porta de carro por aplicativo foi aberta abruptamente, causando colisão fatal na Avenida Tiradentes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 13h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h55 ) twitter

Investigação em São Paulo busca esclarecer acidente fatal com mototáxi

A Polícia de São Paulo está investigando um acidente que resultou na morte de Larissa Torres, passageira de um mototáxi. O incidente ocorreu na Avenida Tiradentes, quando passageiros embriagados de um carro por aplicativo abriram a porta abruptamente durante uma parada no farol, causando uma colisão com a moto.

O mototaxista Anderson foi ouvido pelas autoridades e deixou a delegacia com muletas devido aos ferimentos sofridos no acidente. O motorista do carro por aplicativo também prestou depoimento sem se pronunciar publicamente. Os passageiros que abriram a porta, João e Felipe, serão intimados para depor.

Casos semelhantes já ocorreram, destacando o perigo de abrir portas de veículos sem atenção adequada. O código de trânsito brasileiro considera essa ação uma infração leve, sujeita a multa e pontos na carteira.

Investigação em São Paulo busca esclarecer acidente fatal com mototáxi

