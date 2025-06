Investigação sobre morte de empresário em Interlagos avança com novos depoimentos Polícia descarta acidente e investiga possível abordagem por seguranças Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 15h11 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h11 ) twitter

Caso Adalberto: novos depoimentos marcam investigação da morte do empresário

A polícia de São Paulo descartou a hipótese de acidente na morte do empresário Adalberto Amarilio, encontrado no autódromo de Interlagos. Rafael Liste, amigo e última pessoa a vê-lo vivo, será novamente interrogado. Fernanda Dândalo, viúva do empresário, coletou objetos do marido que passaram por perícia.

Fernanda tem recebido ligações falsas, o que a preocupa. A investigação busca esclarecer se ela possui novas informações. Rafael Liste, presente com Adalberto no evento em Interlagos, é questionado sobre o comportamento do empresário e o uso de substâncias na ocasião.

A condição em que o corpo foi encontrado, descalço e com pés limpos, sugere que Adalberto não caminhou na área de terra onde foi localizado. A polícia aguarda resultados das perícias no corpo e no carro do empresário. O sangue no veículo, confirmado como humano, levanta questões sobre sua origem e tempo no local.

Adalberto era um frequentador assíduo de Interlagos e conhecia bem o espaço. A polícia considera que ele pode ter sido morto após acessar uma área restrita, possivelmente interceptado por seguranças. A abordagem pode ter resultado em confronto, levando à morte do empresário.

