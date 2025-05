Jovem estudante morre em acidente de carro no Paraná Motorista admitiu consumo de álcool antes do acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h56 ) twitter

Jovem morre em acidente de carro no Paraná; motorista admitiu consumo de álcool

Isadora, uma estudante de psicologia de 20 anos, morreu em um acidente automobilístico no Paraná. Ela estava acompanhada de quatro amigos quando o veículo saiu da pista, colidiu com um poste e depois com uma cerca. O resgate foi acionado, mas a jovem não sobreviveu. Duas amigas sofreram ferimentos leves.

O grupo estava retornando de uma casa noturna. A polícia informou que o motorista confessou ter consumido álcool, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Jovem morre em acidente de carro no Paraná; motorista admitiu consumo de álcool

