Jovem ferido em rodeio de Hortolândia recebe alta hospitalar

Jovem arrastado por touro em rodeio de São Paulo recebe alta

Daniel Alexandre de Souza, de 20 anos, deixou o Hospital Municipal Mário Covas após ser hospitalizado devido a um acidente em um rodeio em Hortolândia, São Paulo. O incidente ocorreu no primeiro dia do evento, quando ele foi arrastado por um touro, resultando em uma luxação no joelho e um hematoma na cabeça.

O jovem participava da fase de classificação na prova de montaria quando sua bota ficou presa no arreio do animal. Após receber alta, ele agradeceu o apoio em uma mensagem e destacou a assistência recebida pela organização do evento. Um médico ortopedista alertou sobre os riscos desses acidentes, comparando-os a graves ocorrências automobilísticas devido à possibilidade de lesões internas e traumas graves.

