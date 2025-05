Jovem morre após atropelamento em Balsas; motorista presa por embriaguez Caminhonete em alta velocidade atinge grupo no Maranhão Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 14h30 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h30 ) twitter

Jovem morre e seis pessoas ficam feridas após caminhonete atropelar grupo em Balsas (MA)

Na cidade de Balsas, Maranhão, Maria Eduarda Silva, de apenas 18 anos, morreu após ser atropelada por uma caminhonete que trafegava em alta velocidade. Outras seis pessoas ficaram feridas no incidente; entre elas, três crianças e um adulto ainda estão hospitalizados.

A motorista do veículo permaneceu no local do acidente e foi detida em flagrante. Ela se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais claros de embriaguez segundo as equipes do SAMU que atenderam à ocorrência.

