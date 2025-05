Julgamento de Paulo Cupertino por morte de Rafael Miguel tem início em SP Cupertino é acusado de matar o ator e seus pais em 2019 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 14h05 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h05 ) twitter

Julgamento de Paulo Cupertino começa nesta quinta (29) na zona oeste de SP

O julgamento de Paulo Cupertino, acusado dos assassinatos do ator Rafael Miguel e seus pais, começou hoje no fórum criminal da Barra Funda, em São Paulo. O processo estava agendado para outubro do ano passado, mas foi adiado e deve se estender até amanhã. Isabella, filha do acusado, será uma das testemunhas ouvidas pelo júri.

Os crimes ocorreram em 2019 na zona sul de São Paulo. A motivação do crime teria sido a desaprovação de Cupertino ao relacionamento entre sua filha e Rafael Miguel.

