Frio intenso atinge São Paulo e acende alerta para moradores de rua

Uma forte massa de ar frio provocou queda acentuada nas temperaturas em São Paulo nesta semana. No Vale do Ribeira, os termômetros podem marcar até 5 °C, enquanto na região metropolitana a mínima prevista para esta quinta-feira (29) é de 11 °C, com previsão de 8 °C amanhã. Em resposta, a capital paulista disponibilizou dez tendas com cobertores e alimentos quentes para atender pessoas em situação de rua, das 18h à meia-noite. A recomendação em casos de emergência é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



